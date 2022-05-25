نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022 في المقال التالي
بعد أن قام طلاب الصفين الخامس والسادس بأداء امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، مما جعل أولياء الأمور في حالة انتظار كبير لمعرفة موعد إعلان نتيجة هذين الصفين، وذلك بعد أن قاموا بأداء الامتحانات في حالة قلق شديد بسبب فيروس كورونا، كما أكدت الدكتورة طارق شوقي أن النتائج سوف يتم اعتمادها من قبل المحافظين داخل كل محافظة، وبعدها يتم توافر النتائج داخل المدارس التابعة لكل محافظة بالاسم، كما أن الطلاب في انتظار لمعرفة نتيجة تعبهم وجهدهم خلال العام، حيث تم عمل بعض التعديلات على المناهج القديمة كي يستفاد منها الطالب خلال دراسته، في الأعوام القادمة.
نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أوراق الامتحانات ما زالت تحت التصحيح، وأن المعلمين في حالة انشغال بسبب امتحانات الشهادة الإعدادية وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء عمليات التصحيح، وأن الوزارة تعمل جاهدة على زيادة أعداد المعلمين والمعلمات داخل المدارس لسد العجز الموجودة، حيث من المتوقع الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم خلال الفترة القادمة، وان النتائج يتم تصحيحها تحت إشراف نخبة من المعلمين والمعلمات الأوائل، كما أن النتيجة سوف يتم ظهورها في آخر الشهر الجاري كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، كما تعمل الوزارة بأقصى جهد لتطوير التعليم في مصر.
رابط نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي
طبقا للنظام الجديد في العملية التعليمية، سوف يتم ظهور النتيجة بالوان تدل على نسب النجاح، ولم تكون النتيجة بدرجات كالمعتاد، ولن النتائج في جميع المحافظات يتكون داخل المدارس سوي محافظة القاهرة، حيث تم توفير رابط خاص بها سوف يتم إعلان النتائج من خلاله، حيث يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ علي مستوي الإدارات التعليمية المختلفة الموجودة داخل المحافظة
- عن طريق استخدام مؤشر البحث جوجل قم بكتابة “بوابه التعليم الأساسي”.
- بعدها قم بالضغط على الرابط الخاص بالنتائج.
- حدد المحافظة التي ترغب بالبحث عن نتائج طلابها.
- اختر العام الدراسي التي ترغب في الحصول على نتيجته
- سجل بيانات الطالب المطلوبة منك مثل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
- قم بالضغط علي إظهار النتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي موعد نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.