تعرف علي موعد نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022

بعد أن قام طلاب الصفين الخامس والسادس بأداء امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، مما جعل أولياء الأمور في حالة انتظار كبير لمعرفة موعد إعلان نتيجة هذين الصفين، وذلك بعد أن قاموا بأداء الامتحانات في حالة قلق شديد بسبب فيروس كورونا، كما أكدت الدكتورة طارق شوقي أن النتائج سوف يتم اعتمادها من قبل المحافظين داخل كل محافظة، وبعدها يتم توافر النتائج داخل المدارس التابعة لكل محافظة بالاسم، كما أن الطلاب في انتظار لمعرفة نتيجة تعبهم وجهدهم خلال العام، حيث تم عمل بعض التعديلات على المناهج القديمة كي يستفاد منها الطالب خلال دراسته، في الأعوام القادمة.

نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أوراق الامتحانات ما زالت تحت التصحيح، وأن المعلمين في حالة انشغال بسبب امتحانات الشهادة الإعدادية وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء عمليات التصحيح، وأن الوزارة تعمل جاهدة على زيادة أعداد المعلمين والمعلمات داخل المدارس لسد العجز الموجودة، حيث من المتوقع الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم خلال الفترة القادمة، وان النتائج يتم تصحيحها تحت إشراف نخبة من المعلمين والمعلمات الأوائل، كما أن النتيجة سوف يتم ظهورها في آخر الشهر الجاري كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، كما تعمل الوزارة بأقصى جهد لتطوير التعليم في مصر.

رابط نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي

طبقا للنظام الجديد في العملية التعليمية، سوف يتم ظهور النتيجة بالوان تدل على نسب النجاح، ولم تكون النتيجة بدرجات كالمعتاد، ولن النتائج في جميع المحافظات يتكون داخل المدارس سوي محافظة القاهرة، حيث تم توفير رابط خاص بها سوف يتم إعلان النتائج من خلاله، حيث يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ علي مستوي الإدارات التعليمية المختلفة الموجودة داخل المحافظة