هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي 1443 الفترة الثانية عبر قياس e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي 1443 الفترة الثانية، حيث حددت تعليم التقويم والتدريب عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر؛ موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة ورقي للعام الدراسي 1443 وذلك للفترة الثانية، وأكدت الهيئة أن النتائج ستكون متاحة من يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 عبر البوابة الرسمية “المركز الوطني للقياس“، لذلك سوف نوافيكم برابط بوابة قياس لاستخراج نتائج اختبارات القدرات العامة ورقي 1443.

نتائج اختبارات القدرات العامة ورقي 1443

من الجدير بالذكر أن اختبار القدرات العامة هي الاختبارات الذهنية المؤهلة للقبول بالجامعات السعودية، حيث يتم قياس قدرات الطالب في بعض المواد المقررة “اللغة العربية/ الرياضيات/ العلوم”، ومع إعلان هيئة تقويم التعليم الموعد المحدد لاستخراج نتائج القدرات تسود حالة من القلق بين طلاب الثانوية، وخاصة أن بعض الجامعات تشترط الحصول علي درجات تحصيلية عالية للقبول بها، ومن خلال المركز الوطني قياس يتم تسجيل الدخول برقم السجل واستخراج النتائج الكترونيًا، وذلك يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.

مواعيد مهمة: ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد مهمة:



ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 25, 2022

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي الفترة الثانية

يشار إلى أن اختبارات القدرات العامة الورقية للفترة الثانية انطلقت في 6 أبريل الجاري في 83 محافظة للطلاب، و 88 محافظة للطالبات في عدد من مناطق ومدن ومحافظات السعودية، وأن هيئة تقويم التعليم والتدريب فتحت باب التسجيل لامتحان القدرات العامة “على الورق” للطالبات في 31 يناير 2022 وللطلبة الذكور في 2 فبراير وأغلق التسجيل المبكر في 5 مارس، ووضحت الهيئة خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط قياس الوطني.

تدوين رقم الهوية الوطنية.

كتابة ملف الطالب بالكامل.

اختيار خانة النتائج.

ثم قم باختيار نوع الاختبارات.

في النهاية سيظهر قائمة النتيجة بالتفصيل.

اختبار القدرات العامة ورقي قياس

بحسب ما ذكرته الهيئة فإن عدد الفرص التي يتم السماح بها للوصول إلى اختبار القدرات هو 5 فرص، حيث يمكن للمرشح أن يختار طريقة الخضوع للاختبار سواء كان ورقيًا أم حاسوبيًا، وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاثة احتمالات فقط، ويتم أداء تلك الاختبارات في جميع مراكز قياس بالمملكة العربية السعودية.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1443

أعلنت تقويم التعليم متمثلة في المركز الوطني للقياس أن نتائج اختبارات القدرات العامة ورفي الفترة الثانية ستكون متاحة عبر بوابة قياس https://e-services.etec.gov.sa من يوم الخميس 25 مايو 2022، وعلي الراغبين في الاستعلام عن النتيجة التوجه إلي رابط البوابة المرفق بالأعلى للحصول علي بيان تفصيلي للنتيجة.