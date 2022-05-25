قرض شخصي من مؤسسة التقاعد مع الشروط والمميزات

قرض شخصي من مؤسسة التقاعد، والتي تعتبر من المؤسسات الهامة داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات مصرفيه هامه للمتقاعدين، ومن مميزات المؤسسة العامه للتقاعد هي استقلالها المالي والإداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية ومقر مؤسسة التقاعد هي مدينة الرياض الغاضة السعودية، من بين الخدمات المصرفية المقدمة هي تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد والتي دائما ما يتم البحث عن هذا التمويل بشكل مستمر، وتقوم المؤسسة بتقديم مساعدات ماليه للمتقاعدين لمساعدتهم على حياه كريمه بعد بلوغهم سن التقاعد، يقدم قرض مؤسسة التقاعد بشروط محدده تم وضعها من قبل المؤسسة والتي سوف نتعرف على كل هذه الشروط في هذه المقالة.

قرض شخصي من مؤسسة التقاعد

أعداد كبيره من الأشخاص المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن جهات تقدم لهم قروض شخصيه للمتقاعدين، ويأتي في مقدمة هذه الجهات المؤسسة التي نتكلم عنها الآن والتي تقدم قرض شخصي من مؤسسة التقاعد، وتقدم أيضا تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب وغيرها من التمويلات الأخري، ومن مميزات مؤسسة التقاعد هي توفير سكن خاص للمتقاعدين العاملين بالدولة، ومن مميزات المؤسسة العامه للتقاعد هي تقديم تمويل شخصي للسعوديين والغير سعوديين وهذه احد اهم مميزاتها، وسوف نتعرف في السطور القادمة على كل الشروط والمميزات الخاصة بقروض مؤسسة التقاعد.

شروط قروض مؤسسة التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مميزات المؤسسة العامه للتقاعد