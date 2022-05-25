20,000 ريال بدون كفيل أو ضامن بموافقة فورية بالتقسيط الميسر بدون رسوم إدارية

سوف نتعرف اليوم على أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية في السعودية حيث يمكن الآن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن سعودي بشروط وضوابط ميسرة حيث أعلنت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة فرصة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل حتى 20,000 ريال إذا كان المتقدم سعودي بخلاف المقيمين بالمملكة يحصلون فقط على 10,000 ريال سعودي بموافقة فورية بدون كفيل ولكن هناك ضوابط معلنة للموافقة على التمويل الأصغر بالشركة ومنها توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي مع فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة لا تقل عن ثلاث أشهر ولكن نجحت شركة اليسر في توفير التمويل الشخصي بمزايا عديدة عند التقديم عليه حيث بعد الموافقة يتم الحصول على تمويل فوري بالتقسيط لمدة 36 شهر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية للسعوديين والمقيمين متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كافة الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة حتى 36 شهر وليس ذلك فقط بل توفر أفضل تمويل ميسر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية على المبلغ التمويلي الذي ربما يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن لجميع الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة:

شركة اليسر للإجارة والتمويل تمنح التمويل الشخصي وتمويل السيارات بشرط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل سواء كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص.

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي بموافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

إيضًا يحتاج التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدمين يتراوح أعمارهم من 22 سنه إلى 60 سنه.

شرط أساسي التمويل الشخصي متاح للعسكريين حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري داخل أراضي السعودية.

المزايا التمويلية الهامة التي تقدمها شركة اليسر للتمويل الشخصي الأصغر