البحرين تعرب عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالى البريطانية

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمين العام لمجلس التعليم العالى نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالى البحرينية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالى فى بريطانيا.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتورة الشيخة رنا، اليوم الأربعاء، مع وزير التجارة الدولية البريطانى رانيل جاياواردينا ووزير المهارات أليكس بوغارت، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى أعمال المنتدى العالمى للتعليم. وأشادت الدكتورة الشيخة رنا، خلال اللقاء، بمسار علاقات الصداقة المتميزة بين البحرين وبريطانيا، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم مستمر على المستويات كافة، وبما يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأعرب المسئولان البريطانيان عن تقديرهما لعلاقات الصداقة الوثيقة مع البحرين، منوهان بجهود الأمين العام لمجلس التعليم العالى البحرينى فى المضى بالتعليم العالى بمملكة البحرين لأفاق أرحب، وبما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

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