الاستثمار الأوروبى وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم برامج التنمية الحضرية

جدة - نرمين السيد - وقع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) وهيئة النقل العام فى (جاكرتا) مذكرة تفاهم؛ بهدف تأمين الدعم المالى والاستشارى لتطوير شبكة النقل العام والتوسع فى نظام السكك الحديدية الحضرية وتجديد طرق عبور السكك الحديدية وتوفير شبكة نقل أكثر أمانا وبأسعار معقولة وخضراء ومستدامة لأكثر من 10 ملايين شخص.





ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبى، جاء التوقيع على المذكرة خلال أول زيارة يقوم بها وفد إندونيسى رفيع المستوى لمقر البنك فى لوكسمبورج برئاسة حاكم جاكرتا أنيس رشيد باسويدان.

وأعرب كريس بيترز، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى والمسؤول عن عمليات البنك فى إندونيسيا، عن استعداد البنك للمساهمة باستثمارات لدعم المستقبل الأخضر والرقمى والمستدام ومشاريع تطوير البنية التحتية الأكثر استدامة فى جمهورية إندونيسيا وتحقيق أهدافها الطموحة للعمل المناخى.

وقال: "نبدأ اليوم فصلا جديدا فى العلاقة بين بنك الاستثمار الأوروبى وإندونيسيا نحو تنمية حضرية نظيفة وخالية من الكربون وصديقة للبيئة والمناخ فى أندونيسيا".

من جهته، أشاد حاكم جاكرتا، أنيس رشيد باسويدان، بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى وتوفير استثمارات ضخمة وطويلة الأجل لبلاده، مضيفا أن "ما تقوم به أندونسيا ليس فقط لبناء جاكرتا خضراء ومستدامة، ولكن للانضمام إلى العالم فى مكافحة أزمة المناخ وتوفير خدمات تنقل دولية حديثة ومعالجة التحديات البيئية".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستعمل على "تقليل أوقات التنقل وخفض تلوث الهواء والضوضاء وتحسين ظروف المعيشة والعمل فى العاصمة جاكرتا".

من ناحيته، أشاد سفير جمهورية إندونيسيا لدى الاتحاد الأوروبى، أندرى هادى، بتوقيع مذكرة التفاهم والتى تساهم فى تعزيز التعاون بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبى، معربا عن أمله فى تكثيف الجهود مشتركة من أجل توفير وسائل نقل مستدامة وشاملة وحديثة فى جاكرتا.

كما أكد هادى أن بنك الاستثمار الأوروبى العالمى EIB Global سيوفر الدعم اللازم للاستثمار فى البنية التحتية والطاقة المتجددة والنفايات والمياه والحد من المواد البلاستيكية والنفايات البحرية ودعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) للحكومة الإندونيسية.

ودعا هادى بنك الاستثمار الأوروبى لدعم الأولويات الثلاث لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وهى: توفير البنية الصحة العالمية وتحول الطاقة والتحول الرقمى وجميعها مجالات ذات أولوية للبنك الأوروبى.

وأشار السفير الإندونيسى إلى أن الفريق الأوروبى Team Europe تعهد بتقديم الدعم لحكومة إندونيسيا فى تحقيق خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة تصل إلى 41% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الحضرية منخفضة الكربون مثل أنظمة النقل السريع بالحافلات والسكك الحديدية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، حيث تنتج المدن فى جميع أنحاء العالم حوالى 70% من جميع هذه الانبعاثات فى جميع أنحاء العالم.