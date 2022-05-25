عاجل- روسيا تعلن سداد ديونها الخارجية بالروبل

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين، قد أكد فى وقت سابق، أن احتمال تعثر روسيا عن سداد ديونها موجود من الناحية النظرية فقط فى ظل العقوبات الغربية على موسكو، ولكنه لا يعتبر تعثرا حقيقيا.
وأضاف أن لدى روسيا جميع الموارد اللازمة لخدمة ديونها، و ليس هناك أى سبب حقيقى لتخلف الدولة عن سداد المستحقات المترتبة عليها.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على روسيا، ردا على عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، لكن موسكو سددت بعض دفعات ديونها حتى الآن.
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