عاجل- بوتين يوقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن النظر فى طلبات الحصول على الجنسية الروسية من الأشخاص المشمولين بالمرسوم، والبت فيها يجب أن يتم فى غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات اللازمة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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