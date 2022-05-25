نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiyas.sa ظهرت نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الورقية الفترة الثانية عبر موقع المركز الوطني للقياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الورقية الفترة الثانية، نشرت الصفحة الرسمية لموقع المركز الوطني للقياس، بيانًا بشأن توقيت إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقة الفترة الثانية 1443 هجرية بعد أداء الطلاب والطالبات الإختبارات خلال شهر يناير الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات القدرات الفترة الثانية يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 عبر الموقع الإلكتروني حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب بالثانوية العامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من معرفة نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية.

نتائج اختبارات قياس القدرات العامة

قال المركز الوطني للقياس، في بيان رسمي له عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أن اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية بدأ التسجيل فيها خلال شهر يناير الماضي وأدى الطلاب في مرحلة الثانوية العامة الإختبارات دون أي مشاكل أو عوائق خلال سير الإختبارات في كافة المدن السعودية وسيتم إعلان نتائج اختبارات قياس عر رابط المركز الوطني للقياس وسوف تتاح النتائج رسميًا علي الموقع الإلكتروني غدًا الخميس، حتى يتعرف أبناؤنا الطلاب على نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الورقية للثانوية الفترة الثانية.

رابط الإستعلام نتائج اختبار القدرات العامة مركز قياس 1443

ونستعرض معكم أبنائنا الأعزاء في المملكة العربية السعودية، نتائج اختبارات القدرات العامة الفترة الثانية عبر موقع المركز الوطني للقياس وتقديم كافة التفاصيل لمعرفة نتائج القدرات العامة 1443 وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع المركز الوطني للقياس .

. ثانيًا: النقر على أيقونة نتائج اختبارات القدرات العامة الفترة الثانية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم التحقق.

رابعًا: إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة استعلام نتائج اختبارات القدرات العامة قياس الفترة الثانية.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة 1443

نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الورقية الفترة الثانية، وأكد المركز الوطني للقياس، أنه جاري خلال الساعات القادمة إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية وتحديد غدًا الخميس 26 مايو 2022 المقبل الموافق 25 شوال 1440 هجرياً عبر الموقع الرسمي حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتائج القدرات العامة الفترة الثانية التي أدي فيها الطلاب شهر شهر أبريل الماضي في 171 مقر لجنة امتحان على مستوى المملكة العربية السعودية.