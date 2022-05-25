نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محدث “لينك” نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.. رابط نتائج الشهادة الابتدائية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث يسارع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن موقع نتائج الشهادة الابتدائية الفصل الثاني، وتزايدت نسبة البحث بشكل كبير عبر محرك جوجل بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتائج سادسة ابتدائي، ومن المقرر ان تتوفر النتيجة بشكل إلكتروني من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس للطالب، كمان ستتوفر نتائج الشهادة الابتدائية في جميع المدارس، وذلك سيكون في اليوم التالي من إعلان النتيجة، وفي سطور هذا المقال نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج 6 ابتدائي بالتفصيل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 في القاهرة والجيزة

أكدت مديريات التربية والتعليم في محافظة القاهرة وفي محافظة الجيزة، بأن الكنترولا مستمرة في أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، وأضافت بأن الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجيزة بتاريخ 12 مايو 2022 فيما انتهت امتحانات طلاب القاهرة في تاريخ 18 مايو من الشهر نفسه، وسيتك الإعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي فور الانتهاء من أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات، وأتاحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة امكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية عبر البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني 2022

وفرت العديد من المحافظات امكانية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 من خلال ادخال ارقم القومي، وذلك عن طريق المواقع الرسمية التابعة لمديريات التربية والتعليم، حيث يتمكن الطالب من معرفة النتيجة التي حصل عليها بكل سهولة ويسر ودون الحاجة للتوجه للمدارس، فيما نشرت عدد من المدارس نتائج الشهادة الابتدائية عبر صفحاتها الرسمية على موقع الفيس بوك، ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني معرفة النتيجة التي حصول عليها عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/.

وقد جرت الامتحانات النهائية وسط اجراءة مشددة لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات، كما حرصت وزارة التربية والتعليم على أن يتم العمل بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلبة والقائمين على الامتحانات.

شهادة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

يترقب طلاب الشهادة الابتدائية موعد إعلان مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني، حيث تسود حالة من الانتظار بعد انتهاء الطلاب من خوض الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وبحسب مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فإن لجان الكنترول تقوم بمراجعة أعمال تصحيح الاختبارات تمهيدا لرصدها، وسيتم الانتقال بعد ذلك إلى تجميع النتائج ووضعها في الكشوفات لكي تكون متاحة أمام الطلاب في المدارس بعد إعلان النتيجة.