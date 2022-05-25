“ظهرت الآن” نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الثاني، أصبحت نتائج الامتحانات من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام ملايين الأسر و الطلاب والطالبات، وبدء البحث عو النتائج مكثفاً وهذا بعد الانتهاء من جميع اختبارات الترم الثاني للمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي، حيث بدء اختبارات الترم الثاني يوم السبت 14 مايو 2022 واستمرت الاختبارات لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، أنشد عدد كبير من الطلاب أن الامتحانات كان يسودها حالة من اليسر والسهولة في الإختبارات، ومنذ الانتهاء من الامتحانات والجميع يترقبون موعد ظهور النتيجة، حيث حددت الوزارة أن النتيجة سيتم رفعها على المواقع الرسمية التابعة إلى الوزارة وستعلن الأدارت التعليمية موعد ظهور النتيجة.

ثقفني

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس

هناك حالة من الترقب والخوف الشديد من قبل جميع الطلاب والطالبات المرحلة الإعدادية عن نتائج الترم الثاني للمرحلة الصف الأول الإعدادي التي انتهت من جميع الاختبارات التحريرية والعملية منذ 6 أيام، ولهذا بدأت عدد كبير جداً من المدارس والإدارات التعليمية الإعلان عن النتائج، ولذلك وضحت وزارة التربية والتعليم السعودية طريقة الإستعلام عن النتائج عبر بوابة التعليم الاساسي، وطريقة استخراج النتيجة هي:

في البداية يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد المرحلة الدراسة للطالب وهي الصف الأول الإعدادي.

ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني.

قم بإدخال بيانات الطالب من رقم الجلوس والاسم.

ثم قم بتحديد المدرسة والإدارة التعليمية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات النتيجة مع بيان الدرجات.

فور ظهور النتيجة سيتم رفعها على المواقع الرسمية لوزارة التربية التعليم المصرية.

ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

يستطيع جميع الطلاب والطالبات في مرحلة الإعدادية لجميع المحافظات استخراج نتيجة الترم الثاني للمرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني الإعدادي عبر بوابة النتائج برقم الجلوس والاسم، ومن المتوقع ظهور النتيجة ان تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة الماضية، على جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة، حيث شددت وزارة التربية والتعليم جميع لجان التصحيح سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات.