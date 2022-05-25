أبو الغيط يجرى مباحثات مع وزيرى الخارجية والتجارة بعمان

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بدر بن حمد البوسعيدى وزير خارجية عمان، كما أجرى مباحثات مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على هامش زيارته إلى مسقط للمشاركة فى أعمال المنتدى الثالث للمنافسة فى المنطقة العربية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام أثنى خلال لقائه مع بدر البوسعيدى على الدور الإيجابى والحكيم الذى تلعبه الدبلوماسية العمانية لتعزيز العمل العربى المشترك ودعم الجامعة العربية فى ظل الظروف الراهنة والناجمة عن تراكم وتقاطع عدد من الأزمات المستعصية.

وأوضح المصدر بأن اللقاء تناول ملفات المنطقة وجوارها، لا سيما تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية ومستجدات المبادرة العربية لحلحلة هذه الأزمة، وفى ذات السياق أيضا أفاد أبو الغيط بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، وهى أعلى لجنة تضم كل المنظمات العربية المتخصصة، ستناقش من ضمن محاور اجتماعها المقرر عقده الأسبوع المقبل فى تونس تداعيات تلك الحرب على الأوضاع فى المنطقة العربية لا سيما فى مجال الأمن الغذائى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استعرض مستجدات العمل العربى المشترك والتحضير للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها نهاية العام الجارى فى الجزائر.

وذكر المصدر أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون فى مجال التدريب وبناء قدرات الموظفين والدبلوماسيين من خلال إطلاق برامج مشتركة فى هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، تباحث الأمين العام مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث هنأه فى بداية اللقاء على نجاح المنتدى الثالث للمنافسة فى المنطقة العربية الذى نظمته الوزارة العمانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا وعدد من الشركاء، مثنيا على الجهود التى بذلتها السلطات العمانية لإعداد واستضافة هذا المنتدى، ومشيرا إلى أهمية هذه الفعالية فى تعزيز تبادل الخبرات العربية فى مجال حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.

وقد أعرب الجانبان فى هذا الشأن عن عزمهما على مواصلة هذه الجهود لإتاحة فضاء تتبادل فيه الأجهزة العربية المسؤولة عن موضوعات المنافسة ومنع الاحتكار وأفضل الممارسات والسياسات الناجعة التى من شأنها إقامة تنافس اقتصادى عادل ونزيه يراعى حقوق المستهلك العربى ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام شارك فى حفل تسليم جوائز مسابقة أفضل عمل بحثى جامعى فى مجال المنافسة التى أقامتها الاسكوا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى العمانية، وذلك على هامش أعمال منتدى المنافسة، كما أجرى أبو الغيط عددا من اللقاءات مع وسائل الإعلام المحلية.