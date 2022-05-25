عاجل- منطقة أوكرانية جديدة تطلب الانضمام لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح عضو المجلس الرئيسى للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجييه، فلاديمير روجو، أن الجيش الروسى قد حرر ثلثى أراضى المقاطعة، معربا عن أمله فى استعادة كامل أراضيها قريبا.

واستبعد روجو عودة الإقليم إلى سيطرة سلطات كييف والتفاوض معها، مشددا على أن المقاطعة هى أراض روسية تاريخية.

وكانت سلطات مقاطعة خيرسون قد أعلنت سابقا عن رغبتها فى أن تصبح إقليما روسيا.