أوكرانيا: روسيا تشن 25 غارة على دونيتسك آخر 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ذكرت الدائرة الصحفية للشرطة الوطنية الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت 25 غارة على منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير عدة منشآت مهمة وضحايا بشرية.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الدائرة الصحفية، قولها: "لقد ضربت القوات الروسية عدة مناطق، ما أدى إلى تدمير 45 هدفا مدنيا مثل مبانى سكنية، ومستشفى، ومحطة سكة حديد، ومصنع، وشركة إنشاءات، ومنشآت بنية تحتية حيوية". وبحسب معلومات الدائرة، فتحت القوات الروسية النار على المدنيين من طائرات ودبابات ومدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وأصيب 10 آخرون فى هجمات فى منطقة دونيتسك.

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