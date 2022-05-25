الخارجية الإيطالية: ينبغى تكثيف العلاقات مع الدول الإفريقية بشكل أكبر

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى تكثيف العلاقات مع الدول الإفريقية بشكل أكبر لأن تعزيز التعاون الدولى أمر ضرورى لمواجهة التحديات العالمية.





وأكد دى مايو، خلال كلمته اليوم بمناسبة "يوم إفريقيا 2022" الذى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو 1963، على أن الشراكة بين إفريقيا وإيطاليا تستند إلى جذور راسخة ودائمة، والقناعة بأن مصير ضفتى البحر الأبيض المتوسط ​​لا ينفصلان، مشيرا إلى استحالة تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام ما لم تتوافق بشأنه الشعوب الأوروبية والإفريقية، مضيفا أتواصل الاهتمام بالقارة الإفريقية هذا العام على غرار ما حدث لمجموعة العشرين أيضا فى إطار رئاسة إيطاليا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، حيث سيتم تنظيم جلسة حول إفريقيا بمناسبة الاجتماع الوزارى فى 9-10 يونيو فى باريس. وأشار إلى أنه دائم التفكير فى قضايا الإرهاب وتأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى والتى تتفاقم بالفعل بشكل مثير للقلق فى العديد من البلدان جراء التداعيات الاقتصادية للهجوم الروسى على أوكرانيا بتداعيات تتجاوز القارة الأوربية.

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