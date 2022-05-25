الأمين العام لجامعة الدول يفتتح المنتدى الثالث للمنافسة فى المنطقة العربية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام أشار فى مستهل كلمته إلى الأوضاع العصيبة التى نتجت عن تقاطع أزمات مختلفة صحية وأمنية واقتصادية ومناخية، والتى تسببت فى اختلال سلاسل الإنتاج والإمداد، مما يحتم إعادة النظر فى آليات عمل أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وفى ذات السياق، قال المصدر إن أبو الغيط رأى بأهمية تجميع أفضل الممارسات فى وثيقة استرشادية ترصد التجارب الناجحة فى مجال حماية المنافسة فى الدول العربية فى أوقات الأزمات و الطوارئ.
وأفاد المصدر بأن الأمين العام تطرق إلى وضع نظم حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى الأسواق الرقمية فى ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة تطوير تلك الأجهزة من خلال تطوير التشريعات العربية بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة، وبناء قدرات المنتسبين لأجهزة المنافسة العربية لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة.
وتطرق أبو الغيط إلى بعض جهود جامعة الدول العربية فى مجال التكامل الاقتصادى وتعزيز التعاون العربى لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا على وجه الخصوص إلى بروتوكول التعاون العربى فى مجال حماية المنافسة الذى أقره المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة فى عام 2021.
كما أشاد بمبادرة شبكة المنافسة العربية التى تم إطلاقها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فى شهر مارس الماضى، وتحرص الجامعة العربية على التعاون مع الجهات الشريكة لإقامة منتدى المنافسة العربية وإثراء نقاشاته، إذ تنظم خلاله جلستين حول متابعة تطورات المنافسة فى المنطقة العربية.
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