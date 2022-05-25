اليابان: ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الحرب يهدد بتعطيل التعافى الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - حذر وزير المالية اليابانى شونيتشى سوزوكى، من أن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا يهدد بتعطيل التعافى الاقتصادى لليابان من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".





جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها سوزوكى عقب رفع مشروع قانون أمام البرلمان لإقرار ميزانية إضافية لمكافحة التضخم، ونقلتها وكالة أنباء "كيود" اليابانية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وقال سوزوكى، فى هذا الشأن: إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت فى ضوء زعزعة استقرار الأسعار وإمدادات النفط الخام والحبوب"، موضحا الحاجة الملحة لسن الميزانية الإضافية البالغة 2.7 تريليون ين يابانى (21 مليار دولار) للسنة المالية التى بدأت فى أبريل الماضى.

ومن المنتظر أن يتم استخدام الميزانية لتمويل جزء من حزمة إغاثة بقيمة 6.2 تريليون ين تم إقرارها فى أواخر أبريل، وتهدف الحكومة إلى تأمين تمريرها البرلمانى خلال هذا الشهر.

كما خصصت اليابان ما يقرب من 1.2 تريليون ين لتمديد برنامج الدعم الحالى لتجار النفط بالجملة حتى نهاية سبتمبر لخفض أسعار التجزئة للبنزين.

وقررت الحكومة اليابانية أيضا استخدام حوالى 1.5 تريليون ين من أموالها الاحتياطية لتنفيذ تدابير فى حزمة الإغاثة، مثل المنح النقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض، على أن يتم تجديد نفس المبلغ تقريبا بالميزانية التكميلية.

وتشمل الميزانية القياسية التى أقرتها اليابان للسنة المالية 2022 بقيمة 107.60 تريليون ين، تخصيص 5.5 تريليون ين فى الأموال الاحتياطية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" وأغراض طارئة أخرى.