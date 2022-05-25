ماكرون يعلق على هجوم تكساس

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون عبر "تويتر": "19 ضحية لا تزيد أعمارهم على 10 سنوات. قتل أطفال وأستاتذة فى هجوم جبان فى مدرستهم فى تكساس، نتشارك مع الشعب الأمريكى وأولئك الذين يقاتلون لإنهاء العنف صدمتهم وألمهم". ويعد هذا ثانى إطلاق نار جماعى فى أقل من أسبوعين، حيث سافر الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بوفالو، نيويورك، للقاء العائلات المتضررة من إطلاق النار الجماعى فى محل بقالة وصفته الشرطة بأنه جريمة كراهية عنصرية، إذ أسفر عنه سقوط عشرة قتلى، وذلك قبل أيام من مغادرة بايدن البيت الأبيض إلى آسيا.

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