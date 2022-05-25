الأمم المتحدة وألمانيا وإسبانيا واليونان تعزى فى ضحايا حادث مدرسة تكساس

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمستشار الألمانى أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، عن تعازيهم لعائلات ضحايا إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية فى ولاية (تكساس) الأمريكية الذى وقع أمس الثلاثاء.





وقال شولتز، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية، إن "أفكارنا مع الجرحى وذوى ضحايا هذه المذبحة التى لا يمكن تصديقها".

كما أعرب رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، فى تغريدة على موقع تويتر، عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء هذا الحادث، قائلا إن "هذا الرعب اليومى يجب أن يتوقف فى الولايات المتحدة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العالم للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقدم بأحر التعازى لأسر ضحايا حادث المدرسة الابتدائية فى تكساس وأعرب بصدمة وحزن عميقين، حيث أنه أمر مؤلم ومعظم الضحايا هم من الأطفال.

وعلى صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية اليونانية، فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر بحسب صحيفة كاثمرينى اليونانية، عن تعازيها لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الولايات المتحدة.

ولقى 21 شخصا على الأقل، حتفهم فى حادث إطلاق نار جديد، فى مدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس الأمريكية.

وذكر بيان رسمى من حاكم الولاية جريج أبوت، أمس الثلاثاء، أن مسلحا يبلغ من العمر 18 عاما فقط، قتل 19 طالبا ومعلما واحدا فى مدرسة روب الابتدائية، فى مدينة أوفالدى، قبل أن يلقى حتفه، موضحا أن المشتبه به كان مسلحا بمسدس، وربما بندقية فى الهجوم، ويعتقد أن الضباط الذين هرعوا لمكان الحادث هم من قتلوه، وطلب من المواطنين الابتعاد عن المدرسة، بينما تحقق الشرطة فى مسرح الجريمة.

ويعد الحادث هو أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعى فى الولايات المتحدة.