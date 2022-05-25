الملك عبدالله: الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة

وأضاف أن "الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة، فالشعب الأردنى يستحق الأفضل دائما وواجبنا مسؤولين ومؤسسات أن نبذل أقصى طاقاتنا لترجمة أجندة التحديث إلى واقع يلمس المواطن أثره".
كما أعلن انطلاق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة لتكون وثيقة مرجعية شاملة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام.
وأكد أن تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة، مبينا أن مسار التحديث لا يكتمل دون اقتصاد قوى، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل.
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