العالم اليوم - سابك السعودية: ملتزمون بالعمل لتحقيق الحياد الكربوني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 01:18 مساءً - أكدت شركة سابك السعودية التزامها بمواصلة العمل للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، جاء ذلك أثناء مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في دافوس بسويسرا.

وتُعد استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون الخاصة بـ "سابك" عنصراً أساسياً ضمن خارطة طريق الحياد الكربوني، والتي تحدد استراتيجية الشركة لإزالة الكربون من جميع عملياتها المملوكة لها بحلول منتصف القرن بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

من جانبه، علق نائب رئيس مجلس إدارة، والرئيس التنفيذي لـ سابك يوسف البنيان، قائلاً: "ندرك في سابك الدور الاستراتيجي الذي يجب أن تؤديه صناعتنا في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050م. كما ندرك أننا في سباق مع الزمن، ولذا فإن سابك ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مسيرتنا نحو الحياد الكربوني".

وكانت سابك قد اطلقت خارطة الطريق في أكتوبر من العام الماضي أثناء المنتدى الافتتاحي لمبادرة السعودية الخضراء.

وتتضمن هذه الخارطة إطار عمل للاستدامة هو الأكثر طموحًا لشركة "سابك" حتى الآن، حيث تجمع بين عناصر الاستدامة المختلفة التي تركز عليها الشركة.

وتُحدد خارطة الطريق خمسة مسارات نحو إزالة الكربون بشكل كلي وهي: كفاءة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ والتشغيل الكهربائي؛ وجمع الكربون واستخدامه وتخزينه؛ والهيدروجين الأخضر/الأزرق.