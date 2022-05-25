نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر بدون تحويل الراتب من خلال مصرف الراجحي emkan finance في المقال التالي
نعرض لكم خطوات الاستفادة من تمويل إمكان الذي يتم توفيره للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب، وهو ما نعرضه لكم خلال المقال، حيث تعد شركة إمكان من الشركات الشهيرة التي تمنح المواطنين تمويلات مختلفة وقروض ميسرة ومساعدات مالية تساعدهم في بدء المشروعات التجارية أو تطويرها، وهي تابعة لمصرف الراجحي الذي يعد من أهم المصارف داخل المملكة ويقدم الكثير من الخدمات المالية للمواطنين سواء من التمويلات أو غيرها.
تمويل إمكان بدون تحويل الراتب 1443
ويعد مصرف الراجحي من العوامل الأساسية التي تساعد في الارتقاء بالاقتصاد داخل المملكة، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين من خلال منحهم تمويلات وقروض تجعلهم يستطيعون القيام بالمشروعات المختلفة أو تحسين المعيشة وهو ما يعود بالفائدة في النهاية على المملكة والمواطنين، حيث يوجد أنواع مختلفة من التمويلات التي يمكن الاستفادة منها، وهي كالآتي:
- تمويل المشروعات: من خلال المساعدة في بدء مشروع أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وذلك يشمل المشروعات الصغيرة والكبيرة.
- تمويل تحسين المعيشة: وهو تمويل خاص بتنمية الحالة المعيشية مثل إصلاح المنزل في حال كان لا يصلح للمعيشة فيه وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعيشة.
- التمويل الشخصي: يتم منحه للأشخاص الذين يكونوا في حاجة لذلك المال وذلك للخروج من أزمة في حالة ثبوت أهمية الحصول على ذلك التمويل.
شروط التقديم للحصول على تمويل إمكان عبر مصرف الراجحي
وشهدت محركات البحث خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن من أجل أن يستطيع الحصول على التمويل، حيث قام المسؤولين في مصرف الراجحي بالإعلان عن الشروط التي تم وضعها من أجل استحقاق الحصول على التمويلات التي يتم طرحها بمختلف أنواعها، وهي كالآتي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 25 عام، ولا يزيد عن 70 عام.
- أن يكون لديه حساب في مصرف الراجحي.
- ألا يقل الراتب الشهري للموظفين عن 200 ريال، والمتقاعدين عن 1900 ريال.
- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر في العمل الخاص به سواء كان بالقطاع الحكومي أو الخاص.
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