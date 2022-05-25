لـيـنـك نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 ازدادت خلال الساعات القليلة الماضية معدلات البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد ان انتهى الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ بضعة أيام، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض طرق الاستعلام عن النتيجة من خلال روابط مباشرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022

بعد أن انتهت أغلب المحافظات من امتحانات الصف السادس الابتدائي، وسط شكاوى قد تكون معدومة، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاتها بأن تتم أعمال التصحيح على قدم وساق، مع توخي الحرص خلال عمليات المراجعة حرصا عل مستقبل الطلبة والطالبات، فالصف السادس الابتدائي يعتبر مرحلة انتقالية للمرحلة الإعدادية ولذلك فإن الطلبة وأولياء الأمور يعطونه اهتماما كبيرا، وقد اعلنت بعض المحافظات نتيجة الصف السادس الابتدائي على مدار الايام الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يقوم المستخدم بالضغط على التبويب الخاص بالنتائج.

يقوم المستخدم بتحديد المحافظة المقيد بها الطالب.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة الاستعلام، تظهر نتيجة الطالب بعد ان يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

الصف السادس الابتدائي

يذكر أن الصف السادس الابتدائي يعتبر العام الأخير في مرحلة التعليم الاساسي والتي ينتقل بعدها الطلبة إلى المرحلة الإعدادية، وقد تم هذا العام تدريس منهج الصف السادس تبعا للمنهج القديم، اما بالنسبة للصفوف من الأول للصف الرابع فقد تم تدريس المنهج الجديد الذي يعتمد على تنمية المهارات والتحليل، وهو ما لم يتم تطبيقه على الصف الخامس والسادس الابتدائي هذا العام، وقد جاءت الامتحانات هذا العام في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الجزئيات التي تقوم بقياس قدرات الطلبة المميزين، وهى القواعد المتبعة في الامتحانات بصورة عامة تبعا لما أقره خبراء التعليم في الوزارة، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه.