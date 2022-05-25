“لينك مباشر” نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

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يقدم لكم ثقفني، لينك نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس، يسارع عشرات الآلاف من طلاب وطالبات أولى إعدادي للبحث عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات المصرية ظهور نتائج أول إعدادي، حيث ظهرت النتيجة بشكل رسمي في محافظة القاهرة، ويتابع الكثير من الطلبة ظهور النتائج في المحافظات المقيدين بها، ومن المقرر أن تظهر النتائج تباعا فور انتهاء أعمال رصد الدرجات واعتمادها، وانتهى الطلبة من أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الجاري، وهناك ترقب وانتظار للحصول على نتيجة الامتحانات.
نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس
تستعد مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر للإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022، حيث تتوفر النتيجة لطلاب أولى إعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وقد أصبح بامكان الطلبة وأولياء الأمور الاطلاع والتعرف على درجات امتحانات الطلبة، وخاض الطلاب امتحانات الفصل الثاني في كافة المواد المقررة عليهم والمواد الغير مضافة للمجموع، وستتيح وزارة التربية والتعليم امكانية معرفة النتائج عبر المواقع الرسمية التابعة لها، كما سيتمكن الطلبة من معرفة النتائج عبر الكشوفات المدرسية حيث يتوجه الطالب للمدرسة التابع لها والمقيد بها ويطلع على الدرجات التي حصل عليها.
نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم
مع إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي في عدد من مديريات التربية والتعليم، يرغب الكثير من طلاب وطالبات أولى إعدادي في الاطلاع على النتيجة، وذلك بعد أن أصبحت متاحة بشكل إلكتروني، حيث وفرت مديرية التربية والتعليم للطلاب امكانية الحصول على درجات الامتحانات عبر بوابة القاهرة الإلكترونية، وسنوفر لكم في هذا الشرح المفصل، طريقة مشاهدة النتيجة بالخطوات، كل ما عليك هو أن تقوم باتباع الخطوات المذكورة خطوة بخطوة، وذلك مع ضرورة وأهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح، وننتقل الآن لهذه الخطوات.
- أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة القاهرة الإلكترونية عبر الرابط التالي eduserv.cairo.gov.eg.
- ثانيا، بعد ذلك قم بتحديد نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
- ثالثا، الىن اختيار المرحلة الإعدادية.
- رابعا، قم بكتابة الرقم القومي للطالب ثم حدد الصف الدراسي.
- خامسا أدخل العام الدراسي 2021/2022
- سادسا، حدد الفصل الدراسي آخر العام.
- اخير قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.
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