نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبارات قياس القدرات الورقية 1443 الفترة الثانية عبر موقع المركز الوطني للقياس qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المركز الوطني للقياس بالإعلان عن موعد صدور نتائج اختبارات القدرات الورقية 1443 والتي يترقبها الكثير من الطلاب الذين أنهوا الاختبارات الخاصة بهم وفي ترقب إصدار النتائج من خلال الموقع الإلكتروني، والذي يتم من خلاله نشر نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب وتمكينهم من الحصول عليها بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمركز، وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صدور النتائج وذلك بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية.

نتائج اختبارات قياس القدرات الورقية 1443

وكان المركز الوطني للقياس قد قام بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الاختبارات في شهر يناير الماضي وقد قام عدد كبير من الطلاب بالتسجيل في الموقع الإلكتروني، وبدأت الاختبارات الخاصة بهم في يوم 6 أبريل الماضي، حيث تم تجهيز عدد 83 مقر للطلاب وعدد 88 مقر للطالبات، وذلك بعد مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يضمن توفير مقرات امتحانية لجميع الطلاب في المدن المختلفة مع تجهيزها بشكل يجعلها متوافقة مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة من أجل حماية جميع المواطنين.

كما تم الإعلان عن نتائج الفترة الثانية والتي يترقبها الكثيرين في يوم الخميس الموافق 25 شوال 1443 والموافق 26 مايو 2022، وذللك من خلال الموقع الإلكتروني والذي يوفر الكثير من الخدمات للمواطنين ومن بينها التسجيل لأداء الاختبارات وإعلان النتائج للاختبارات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تهم جميع الطلاب وتساعدهم.

نتائج المركز الوطني للقياس 1443

ولكي يم الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب الذين قاموا بأداء لاختبارات في الفترة الثانية، يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع المركز الوطني للقياس

تسجيل الدخول من خلال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

تخطي اختبار “أنا لست روبوت”.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

بعد الدخول إلى الموقع بنجاح يتم الضغط على خدمة النتائج.

تقوم باختيار الاختبارات التي ترغب في معرفة نتائجها.

سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

وكان عدد كبير من الطلاب يترقبون الإعلان عن النتائج بعد أن انتهت الاختبارات بنجاح وتم الإعلان عن الانتهاء من رصد النتائج والانتهاء منها.