نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن رابط حجز دور جواز سفر سوري 2022 عبر موقع syria visa my passport في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة حجز دور جواز سفر سوري، يواصل الآلاف من المواطنين الحاملين للجنسية السورية البحث عن الرابط الرسمي التابع لوزارة الداخلية السورية بعد إعلانها خلال الساعات الماضية عن تفعيل رابط حجز دور جواز سفر سوري 2022 عبر منصة الهجرة والجوازات www syria visa sy passport من أجل حجز دور جواز سفر سوري في جميع دول العالم وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات حجز دور جواز سفر سوري لعام 2022 إلكترونيًا والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر والرسوم المطلوبة.

حجز دور جواز سفر سوري جديد

بدأت وزارة الداخلية السورية، في تفعيل الرابط الإلكتروني لها على شبكة الانترنت حتي يتمكن جميع المواطنين السوريين في كافة الدول للدخول وحجز دور جواز سفر سوري في إطار عمليات التسهيل على المواطنين السوريين بإستخراج الباسبور السوري بكل سهولة ويسر من خلال الدخول على موقع هيئة الهجرة والجوازات السورية.

رابط حجز دور جواز سفر سوري 2022

وفي إطار عمليات البحث المستمرة علي مؤشرات جوجل يوميًا على رابط حجز دور جواز سفر سوري 2022 نقدم لكم خطوات الحجز الإلكتروني بشكل تفصيلي حتى يتمكن القارئ من الدخول وتنفيذ الخطوات دون معاناة وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول لموقع هيئة الهجرة والجوازات السورية.

ثانيًا: ثم عليك النقر على منظومة حجز دور جواز سفر سوريا.

ثالثًا: ثم عليك ادخال رقم التحقق والهوية الوطنية للمواطن الراغب في حجز دور جواز سفر سوري.

رابعًا: عليك تحديد الموعد والتاريخ المراد الحجز فيه.

خامسًا: ثم النقر على كلمة حفظ البيانات.

المستندات المطلوبة حجز جواز سفر سوري 2022

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري 2022 وهي كالتالي:

وثيقة التجنيد.

وثيقة إثبات الشخصية.

ملء الاستمارة. الصور الشمسية الخاصة بالمتقدم

تسديد الرسوم المطلوبة.

وكشفت وزارة الداخلية السورية، أن رسوم جواز السفر السوري الجديد، في جميع دول العالم بلغ 50 ألف ليرة سورية رسوم جواز سفر فوري للمواطنين داخل سوريا 102000 ليرة. 300 دولار رسوم جواز سفر عادي للمغتربين خارج سوريا 800 دولار للجواز العاجل للمواطنين المقيمين في الخارج.