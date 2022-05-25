تركيا: تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيساهم في حل القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 12:28 مساءً - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له “أثر إيجابي” من أجل حل “سلمي” للقضية الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على “إعادة تنشيط” العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وتركيا تفتحان فصلا جديدا في علاقاتهما بعد فترات صعود وهبوط وتعملان على توسيع الشراكات الاقتصادية.

وأضاف لابيد في بيان في القدس وإلى جواره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو “الهدف هو تشكيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بين بلدينا…”.

وقال إن البلدين سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني.

وأوضح لابيد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أن “التعاون الاقتصادي مع تركيا مستمر وفي تزايد ونعمل على إبرام اتفاقيات جديدة”.

فيما قدم وزير الخارجية الإسرائيلي الشكر للإدارة الأمريكية على إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.