روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشيتكوف: "دمرت صواريخ قواتنا ورش إنتاج لمصنع (موتور سيتش) فى مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات للطيران الحربى الأوكرانى، بما فى ذلك لطائرات بدون طيار"، كذلك تم تدمير وحدات من احتياطى الجيش الأوكرانى فى منطقة دنيبروبتروفسك، كانت تنقل لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية فى دونباس.
يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم تدمير 178 طائرة أوكرانية، و126 مروحية، و1006 طائرات بدون طيار، 322 منظومة صواريخ مضاد للطائرات، و3258 دبابة ومدرعة أخرى، و430 راجمة صواريخ، و1671 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3155 مركبة عسكرية خاصة.
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