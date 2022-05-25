الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 25 مايو 2022 11:59 صباحاً - دوت الخليج -: زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالة الملك، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، إذ اطلع على سير تنفيذ الخطط والأمور التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها لمواكبة التطوير والتحديث على الصعيد العسكري.

كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز حول الجهود المبذولة من قبل نشامى القوات المسلحة على الحدود الذين يدرؤون المخاطر عن الوطن، ويحافظون على أمن البلد واستقراره ومقدراته.

وأكد جلالة الملك اعتزازه بنشامى القوات المسلحة في مواقعهم كافة وتقديره لما ينفذونه من واجبات بكل احترافية واقتدار، مبدياً ارتياحه لمستوى جاهزيتهم العالية.