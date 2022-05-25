بوابة نتائج التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالرقم القومي

ينشر لكم ثقفني، لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالرقم القومي، يواصل أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي عمليات البحث بشكل مستمر عبر محرك جوجل، وذلك من أجل التعرف على موعد إعلان نتائج خامسة ابتدائي في محافظة سوهاج، وذلك بعد أن خاض الطلاب الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الجاري، وبحسب مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تعلن أية مصادر عن موعد رسمي لظهور النتيجة غير أنه من المقرر أن تظهر في وقت قريب، حيث من المتوقع أن تكون متاحة خلال الساعات القليلة القادمة، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم آخر التفاصيل والتحديثات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 في شهر مايو الحالي، حيث بدأت الامتحانات النهائية للفصل الثاني في اليوم السابع من شهر مايو واستمرت لغاية اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الطلبة خاضوا امتحانات الترم الثاني وسط إجراءة مشددة، حيث تم منع حالة الغش تسريب الامتحانات، كما عملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من تفشى وباء كورونا، وفيما يتعلق بأسئلة الامتحانات فقد جاءت مناسبة لكافة مستويات الطلاب بحسب ما ذكرته مصادر في المديرية.

نتيجة خامسة ابتدائي محافظة سوهاج الترم الثاني 2022

جدير بالذكر بأن طلاب خامسة ابتدائي قد أدوا امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مادة التربية الدينية، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة العلوم، مادة الرياضيات، مادة اللغة الإنجليزية، وبعد الانتهاء من مرحلة الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والرصد من أجل سرعة الاعلان عن ظهور النتيجة للطلاب وأولياء الأمور، وقد وردت العديد من التساؤلات من قبل الطلبة وذويهم من أحل معرفة موعد إعلان نتيجة الصف الخامس، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم على أن الموعد الإعلان بات قريبا، وتعد نتيجة خامسة ابتدائي مهمة لأولياء الأمور، لأن نجاح الطالب يعنى انتقاله للشهادة الابتدائية، وسنكون معكم فور إعلان الوزارة عن ظهور النتائج مباشرة.