نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعرف الأن” نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بوابة معرفة النتائج برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 هي النتيجة المصيرين لنقل الطالب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الاعدادية، وقد انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من الامتحانات منذ أيام ليبدأوا إجازة نهاية العام الدراسي، منتظرين بفارغ الصبر موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 والإعلان عن النتيجة رسميًا، ليتمكنوا من استخراج النتيجة على شبكة الإنترنت، في السطور المقبلة نوضح تفاصيل خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

اجتاح طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور حالة من القلق الشديد تجاه نتيجة الصف السادي الابتدائي الترم الثاني 2022 بعد أن انتهى الطلاب من امتحاناتهم في كافة المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد أن تنهي المدارس أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق، والانتقال لمراحلة الموافقة على الكشوفات لتنتقل إلى السيد وزير التربية والتعليم، حتى يقوم شخصيًا باعتماد النتيجة، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي تؤهل الطالب للانتقال إلى المرحلة الاعدادية تعتمد على المواد الدراسية الأساسية التي تدخل في المجموع، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية، والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم الإمكانية التي من خلالها يتم استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 ليتم استخراج النتائج الخاصة بالطالب بالمواد الدراسية ومعرفة نسبة النجاح عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى لينك بوابة التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم.

ثم النقر على المرحلة التعليمية الابتدائية بالضغط على نتيجة سنوات النقل.

يتم تحديد الصف السادس الابتدائي.

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

يتم ملء بيانات الطالب المختلفة المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ليتم بعدها النقر على عرض النتيجة.

اصبح مُتاح الآن لطلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجتهم الخاصة بالفصل الدارسي الثاني 2022 من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من اعتماد النتائج في مختلف محافظات مصر، وأعلنت الوزارة ان نتائج جميع المحافظات مُتاحة رسمياً الآن على بوابة النتائج الالكترونية ويمكن الحصول عليها عن طريق ارقام جلوس الطلاب.