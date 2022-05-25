رابط بوابة التعليم الفني.. نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

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يستعرض لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني، حيث يسارع الآلاف من الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للبحث، وذلك من أجل التعرف على موعد الإعلان الرسمي عن نتائج أول ثانوي صناعي، حيث أدى الطلبى امتحانات الفصل الثاني خلال شهر مايو الجاري، وهناك حالة من الترقب بانتظار أن تعلن النتائج، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام الإلكتروني من أجل الحصول على النتيجة، وذلك من باب حرص الوزارة للتسهيل على الطلاب، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم آخر تحديثات الوزارة بخوص النتيجة.
نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022
يسعى كثير من أولياء أمور الطلبة إلى الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022، وذلك من أجل الاطمئنان على النتيجة التي حصل عليها الطلاب، وانتهي جميع الطلاب من خوض امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بنظام الثلاث سنوات والخمسة سنوات، وتستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة، حيث وفرت الوزارة موقع إلكتروني يمكن من خلاله أن يتعرف الطلاب على نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي 2022، ونتابع معكم في أسطر هذا المقال طريقة تسجيل الدخول إلى رابط موقع النتيجة وكيفة الاطلاع عليها فور اعتمادها وظهورها.
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2022
أتاحت وزارة التربية والتعليم معرفة النتيجة عن طريق رابط بوابة التعليم الفني التابع لها، وفي ذات السياق تسائل الطلاب الذين انتهوا من أداء الامتحانات عن موعد ظهور النتيجة، حيث ذكرت مصادر في الوزارة بأن لجان الكنترول تواصل أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي، حيث سيتم ظهور النتيجة إلكترونيا فور اعتماد وعقب انتهاء عمليات التصحيح، وبعد الإعلان عن النتائج يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني من خلال كتابة رقم جلوس الطالب والاستعلام عن النتيجة/ ويمكن زيارة رابط بوابة التعليم الفني فور ظهور النتيجة من خلال التوجه إلى الرابط التالي https://fany.moe.gov.eg/، ونتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلاب والطالبات، وفي حالة كان لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق بالأسفل.
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