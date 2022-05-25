نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط فحص منحة 100 دولار شهر مايو 2022.. وزارة ألاتصالات الفلسطينية query.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص منحة 100 دولار المنحة القطرية أصبحت من أهم كلمات البحث الآن في قطاع غزة، من قبل المواطنين المتعففين، وهي المنحة التي تصرف بصورة دورية كل شهر عن طريق الوكالة القطرية اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، والآن تم تفعيل الموقع الخاص بالاستعلام وهو موقع وزارة الاتصالات الفلسطينية، والذي سنقدمه لكم داخل هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، حتى يتم دخول المستحقين وتسجيل بياناتهم الشخصية ومعرفة تفاصيل المنحة، من أجل سرعة الصرف لتوفير مستلزمات الحياة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، التي يعيشها سكان القطاع خلال الفترة الحالية.

رابط فحص منحة 100 دولار شهر مايو 2022

كما هو متبع يكون الاستعلام عن طريق رسائل نصية على أرقام المستحقين للتعريف عن ألية ومكان الصرف، وغالباً يكون من مكاتب البريد المنتشرة بالقطاع والتي تزيد عن 300 مكتب بريد، أثناء ساعات العمل الرسمية يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر بحسب التوقيت الرسمي لدولة فلسطين، ونقدم لكم طريقة الإستعلام الإلكتروني عن المنحة، من خلال موقع وزارة الإنصالات الفلسطينية.

رابط أستعلام صرف منحة 100 دولار

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات الفلسطينية query.gov.ps . تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “رقم الهوية الوطنية للمستفيد، تاريخ الميلاد”. الضغط على أيقونة أستعلام لتظهر تفاصيل المنحة على الفور.

وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

كما هو متبع في الدفعات السابقة في حالة أن واجهت الشخص المستفيد أي عقبات في الصرف، عليه التوجه إلي مقر الوزارة أو أقرب فرع من فروع مكاتب البريد، والاستعلام عن أسباب المشكلة وسوف يتم مساعدته لتوضيح السبب والعمل على حل المشكلة، وذالك أثناء فترة العمل الرسمية المشار إليها في صدر المقال.

معايير الصرف

حددت الجهات المانحة معايير وضوابط صرف المنحة وهي للأشخاص محدودي الدخل، والأسر التي ليس لها عائل، وأسر الشهداء، وكل من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي أعلنتها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

منحة 100 دولار لشهر مايو

الآن يمكن للجميع صرف المنحة من أي فرع من فروع البريد القريبة منه، بعد التأكد من نزول المنحة في حسابه، عن طريق طريقة الاستعلام الموضحة في أعلى المقال.