روسيا تعلن استعدادها لفك حصار الموانئ الأوكرانية.. بشرط

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء- بأن حل مشكلة الغذاء يتطلب اتباع نهج شامل، مؤكدة أن موسكو مستعدة للحوار مع جميع الأطراف.
وكان الجيش الأوكرانى قام بتلغيم المخرج المؤدى إلى مصب نهر الدنيبر نحو البحر الأسود، وقالت سلطات المنطقة إنه نتيجة لذلك تبين أن ميناء خيرسون التجارى لم يعد صالحا للاستخدام وتم تعليق الشحن التجارى على طول نهر دنيبر.
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