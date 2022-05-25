انهيار اقتصادى فى بريطانيا.. الإنجليز يلجأون لبنوك الطعام

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إذ قالت إن أعداد البريطانيين الذين يلجئون إلى بنوك الطعام تزايدت فى ظل ارتفاع فواتيرهم، مشيرة إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

من جانبه، قال أندرو بيلى، محافظ بنك إنجلترا المركزى، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة تعرقل الاقتصاد البريطانى، مضيفا أن "خيارات قرارات السياسة النقدية تتأثر بطبيعة الصدمة الاقتصادية التى نواجهها، فى بريطانيا نواجه تأثير سلبى كبير على الدخول الحقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الأشياء التى نستوردها وبخاصة الطاقة.. نتوقع أن يكون لذلك تأثيره الكبير على الطلب".

كذلك، قال جرانت فيتزنر كبير الخبراء الاقتصاديين بمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز سبباً رئيسياً لارتفاع معدلات التضخم فى البلاد، مضيفا: "جاء نحو 75% من الزيادة فى المعدل السنوى هذا الشهر بسبب فواتير الخدمات العامة".

يشار إلى أن وزير المالية والخزانة البريطانى ريشى سوناك، كان قد حذر منذ عدة أيام من أن الوضع الاقتصادى خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.