بعد هجوم تكساس.. مطالبات بالتحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية

جدة - نرمين السيد - ونددت هاريس فى تصريحات لها - بإطلاق شاب النار فى مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، فى مجزرة راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم. وقالت هاريس "كفى يعنى كفى، فقلوبنا ما زالت تتحطم بسبب عمليات إطلاق النار التى تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للتحرك"، وذلك فى مناشدة للكونجرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد دعا الكونجرس الأمريكى إلى الوقوف فى وجه لوبى الأسلحة النارية.. مضيفا أن الوقت حان لتحويل الألم إلى عمل من أجل كل مواطن فى الولايات المتحدة.

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