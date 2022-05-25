نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريحه بيت وحمامك هتكون جنه…طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم بطريقة سهله وسريعه في المقال التالي
طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم بطريقة سهله وسريعه، بعض البيوت التي تتسم بعدم وجود الحمام في مكان يتم تهوية جيدًا لا بد أن يكون هذا المكون في البيت، وبالأخص لأن هذا المكون يستمر رائحته لفترات طويلة هذا المكون يتم إعداده بكل سهولة وبمكونات موجودة في كل منزل وإذا لم تكن متوفرة فهي لا تتكلف مبالغ مالية كبيرة، ولكنك تحصلين على مكون من مواد طبيعية تستطيع معرفة مكوناته حتى تكون مطمئنة على أسرتك.
طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم
جميع المعطرات التي نشتريها من المتجر أو من محالّ بيع مستلزمات المنظفات تكون بأسعار غالية.
بالإضافة إلى أن عطرها يذهب بسرعة، لذلك يجب أن تتعرفي على مكونات هذا العطر الذي يطلق رائحة أفواه ويدوم لوقت طويل.
معطر برائحة النعناع
من أكثر الأماكن التي يجب أن تصدر رائحة منعشة هي رائحة الحمام، وذلك لجميع السيدات التي تبحث عن النظافة والانتعاش.
المكونات:
- ثلاثة أكواب من الماء.
- 5 ملاعق من الفانيليا السائلة.
- ملعقة كبيرة من زيت الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت أوراق النعناع.
طريقة تحضير الوصفة:
- يتم تحضير زجاجة فارغة وقومي بوضع الماء وجميع المكونات السابقة عليها بعد ذلك .
- اغلقي الزجاجة جيدًا وقومي برج الزجاجة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- تستطيع استخدام هذه الوصفة في أي وقت ودون خوف على أفراد الأسرة من الحساسية لأنها من مكونات طبيعية.
- احرصي قبل الاستخدام على رج الزجاجة جيدًا.
- يفضل تحضير المعطر مرة كل أسبوع حتى تظل الرائحة قوية من اول استخدام وحتى آخر استخدام.
معطر الحمام برائحة زهرة اللافندر
- من أجمل الروائح هي رائحة زهرة اللافندر تستطيعين الاستمتاع بهذه الرائحة الرائعة في منزلك وتعطير الحمام بمكونات بسيطة.
- يتم وضع كوب من الماء في زجاجة بعدها قومي بإضافة زيت زهرة اندلاف مع ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.
- و قومي برج الزجاجة تستطيع استخدام هذا المزيج في أي مكان.
- زيت زهرة اللافندر من الممكن استخدامه بمفرده مع إضافة الماء إذا كنت لا تفضلين رائحة زيت الياسمين.
- كما يمكنك اختيار الرائحة المفضلة لك وشرائها وإضافة القليل من الماء واستخدامها في تعطير الحمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريحه بيت وحمامك هتكون جنه…طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم بطريقة سهله وسريعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.