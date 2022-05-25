ريحه بيت وحمامك هتكون جنه…طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم بطريقة سهله وسريعه

طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم بطريقة سهله وسريعه، بعض البيوت التي تتسم بعدم وجود الحمام في مكان يتم تهوية جيدًا لا بد أن يكون هذا المكون في البيت، وبالأخص لأن هذا المكون يستمر رائحته لفترات طويلة هذا المكون يتم إعداده بكل سهولة وبمكونات موجودة في كل منزل وإذا لم تكن متوفرة فهي لا تتكلف مبالغ مالية كبيرة، ولكنك تحصلين على مكون من مواد طبيعية تستطيع معرفة مكوناته حتى تكون مطمئنة على أسرتك.

طريقة عمل معطر حمام يدوم لطول ليوم

جميع المعطرات التي نشتريها من المتجر أو من محالّ بيع مستلزمات المنظفات تكون بأسعار غالية.

بالإضافة إلى أن عطرها يذهب بسرعة، لذلك يجب أن تتعرفي على مكونات هذا العطر الذي يطلق رائحة أفواه ويدوم لوقت طويل.

معطر برائحة النعناع

من أكثر الأماكن التي يجب أن تصدر رائحة منعشة هي رائحة الحمام، وذلك لجميع السيدات التي تبحث عن النظافة والانتعاش.

المكونات:

ثلاثة أكواب من الماء.

5 ملاعق من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت أوراق النعناع.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم تحضير زجاجة فارغة وقومي بوضع الماء وجميع المكونات السابقة عليها بعد ذلك .

اغلقي الزجاجة جيدًا وقومي برج الزجاجة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

تستطيع استخدام هذه الوصفة في أي وقت ودون خوف على أفراد الأسرة من الحساسية لأنها من مكونات طبيعية.

احرصي قبل الاستخدام على رج الزجاجة جيدًا.

يفضل تحضير المعطر مرة كل أسبوع حتى تظل الرائحة قوية من اول استخدام وحتى آخر استخدام.

معطر الحمام برائحة زهرة اللافندر