أول فيديو من موقع حادث إطلاق النار على تلاميذ مدرسة بـ تكساس

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلطات ولاية تكساس الأمريكية، أن مطلق النار على مدرسة ابتدائية فى الولاية يبدو أنه تصرف بشكل منفرد.

وأعلن البيت الأبيض، إبلاغ الرئيس الأمريكى جو بايدن بمستجدات الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" بوقوع 15 قتيلا بينهم 14 طالبا إضافة إلى معلم فى إطلاق نار بمدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس الأمريكية.

وأكدت الشرطة الأمريكية، فى وقت لاحق مقتل المسلح منفذ الهجوم على المدرسة، موضحة أنه شاب يبلغ من العمر 18 عاما.