نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام دعم سكني لشهر شوال 1443 موعد نزول ايداع الدعم السكني لمستفيدي البناء الذاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج الدعم السكني عن نزول الدعم السكني الخاص بشهر شوال 1443، في حسابات المستفيدين بعدد من البنوك، منها بنوك (الرياض – الجزيرة – البنك السعودي الفرنسي – مصرف الإنماء – بنك ساب – بنك البلاد – مصرف الراجحي)، وقد أعلن البرنامج عن البدء في ايداع الدعم السكني، بداية من الثلاثاء 24/5/2022، على أن يستمر الإيداع حتى خامس يوم من خصم القسط العقاري، على أن يتم ايداع الرواتب في يوم الخميس 26/5/2022.

وقد أثار خبر ايداع الدعم السكني للمستفيدين، اهتمام كبير من قبل مستحقي الدعم السكني وهم فئة كبيرة من فئات المجتمع السعودي، الذين يهمم التعرف على موعد ايداع الدعم وموعد النزول، حيث يعتبر الدعم السكني من أهم أوجه الدعم المادي الذي تقدمه المملكة لمواطنيها، خاصة الفئات محدودة الدخل والفقيرة، التي يصعب عليها توفير سكن خاص بها وعلى رأسهم المطلقات والأرامل.

موعد نزول الدعم السكني لمستفيد البناء الذاتي

أعلن برنامج دعم سكني من خلال صفحته على موقع تويتر، أنه فيما يخص المتقدمين المستفيدين من دعم سكني بالبناء الذاتي، فإنه قد انتهت المدة المحددة لبناء الدعم السكني وفقاً للعقد المبرم، وفي حالة عدم التقدم بشهادة الإشغال التي تعني انهاء البناء إلى صندوق الدعم، فإنه سوف يتم تعليق ايداع مبلغ الدعم السكني مؤقتاً، على أن يتم العودة في إيداع الدعم السكني بأثر رجعي في حالة استيفاء شرط الصرف، عل أن يتم التواصل مع الصندوق من خلال الخدمات الإلكترونية للموقع الرسمي لبوابة سكني، أو من خلال التواصل على الرقم الموحد 199088.

الدعم السكني لشهر شوال 1443

يتم صرف الدعم السكني للمستحقين المستفيدين من برنامج الدعم، من خلال صندوق التنمية العقارية المختص بتقديم خدمات السكن للمستحقين، ويكون الدعم السكني في صورة وحدات سكنية تحت الإنشاء أو كاملة المرافق، أو من خلال قطع الأراضي الصالحة للبناء.

موعد ايداع الدعم السكني

حددت وزارة التعمير والإسكان بالمملكة السعودية، يوم 24 من كل شهر ميلادي موعد محدد لصرف الدعم السكني للمستفيدين، فإذا ما صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، فإنه يتم تقديم موعده أو تأخيره يوم ليوافق يوم عمل رسمي للبنوك، ويكون صرف الدعم سكني بداية من خلال بنك الرياض، ثم يتم ادراج الدعم في باقي البنوك على مدار الخمس أيام التالية على يوم الصرف.

وعليه فإن ايداع الدعم السكني لشهر شوال 1443، من المقرر أن يكون في يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022.

شروط الحصول على الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية، الشروط الواجب توافرها في مستفيدي برنامج الدعم السكني، وهم الفئات الغير قادرة على توفير السكن الملائم لهم، وهذه الشروط هي كالتالي:-

الجنسية والإقامة بشكل كامل داخل المملكة.

عدم سبق التسجيل في أياً من برامج الدعم السكني الأخرى.

عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية.

أن يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة، ويستثنى من هذا الشرط المطلقات والأرامل ومن ليس لديهم عائل.

عدم امتلاك المتقدم القدرة المادية على امتلاك وحدة سكنية.

رابط التسجيل بالدعم السكني

توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية، إمكانية التقدم للحصول على منح الأراضي، من خلال التسجيل في رابط بوابة سكني الإلكترونية، وملئ الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة، والتي تمكن المتقدمين ممن انطبقات عليهم الشروط، من إمكانية امتلاك قطعة الأرض أو السكن المناسب لهم.