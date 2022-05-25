استعلم عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الثاني 2022 كل المحافظات بالإسم (ظهرت الأن)

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عمر شويل - جدة ظهرت الأن بكل المحافظات نتيجة الشهادة الإبتدائية الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2022، ويمكن لتلاميذ الشهادة الإبتدائية التعرف على نتائجهم الأن بالدرجات التفصيلية في كل المواد، بعد أن قامت مديريات التربية والتعليم بإعلان النتيجة، وتعد نتيجة الشهادة الإبتدائية من النتائج الهامة التي ينتظرها الطلاب، فبعدها ينتقلون للدراسة في اللمرحلة الإعدادية وانهاء مرحلة التعليم الأساسي، ويتطلع الطلاب ويزيد البحث من قبل أولياء الأمور، عن روابط اعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الترم الثاني 2022، من أجل الإطمئنان على قدرة الطالب واستيعابه للمواد، وحتى يستعدوا لقضاء الإجازة الصيفية بدون قلق.

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية

روابط نتيجة الشهادة الإبتداية نوضحها لكم في المقال الحال لكل المحافظات، لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم في المواد التي أمتحنوها خلال الترم الثاني من امتحانات الشهادة الإبتدائية، فقد انتهت امتحانات الشهادة الإبتدائية بمختلف المحافظات منذ حوالي الأسبوع، وبعدها عكفت لجان الإبتدائية على تصحيح النتائج مباشرةً تمهيداً لتجميع ورصد الدرجات واعلان النتيجة في نفس اليوم، وقد أسفرت النتائج عن ارتفاع نسبة النجاح وحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في مختلف المواد.

روابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإبتدائية.

ادخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر لك النتيجة بالدرجات التفصيلية في كل المواد.

كما تجدر الإشارة إلى أن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، خاص بعرض نتائج الطلاب في سنوات النقل لطلاب محافظة القاهرة فقط، بينما يتم اعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي في كل مدرسة على حدا بباقي المحافظات، كما لا تظهر نتيجة الصف السادس الإبتدائي على الإنترنت، إذ يختص ظهور النتائج الكترونياً لنتائج الشهادات فقط، وقد اعتبرت وزارة التربية والتعليم منذ ثلاث سنوات، الصف السادس الإبتدائي سنة نقل عادية وليست شهادة.

أدى طلاب الصف السادس الإبتدائي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 بمختلف المحافظات، وهي امتحانات مواد (اللغة العربية والتربية الدينية – العلوم – الحاسب الألي – الدراسات الإجتماعية – اللغة الأجنبية الثانية – الرياضيات)، وقد مرت الإمتحانات بهدء وسلام، دون ورود شكاوى إلى الوزارة من صعوبة أي جزء من أجزاء الإمتحانات.