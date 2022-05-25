عاجل.. أول تصريحات من بايدن على حادث هجوم تكساس

جدة - نرمين السيد - ووصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى كلمة له منذ قليل، إطلاق النار فى مدرسة تكساس بأنها مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، متابعا: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسا للبلاد ألا أتعامل مع مجزرة جديدة مثل هذه".

وشدد بايدن على أن حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة لا تحدث فى أى مكان فى العالم، ولكنها تقع فى الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة النارية، بلا رادع، متسائلا: "متى سنقف بوجه لوبى الأسلحة؟!".

وأضاف الرئيس الأمريكى: "فكرة أن يتمكن فتى فى الـ18 من عمره من الدخول إلى متجر أسلحة وشراء أسلحة هجومية فكرة خاطئة، ودائما ما كان لوبى الأسلحة فى الولايات المتحدة، عائقا أمام إصلاحات تهدف إلى تعزيز الرقابة على مبيعات السلاح فى البلاد، ولا تزال جهود تعزيز قوانين حمل السلاح تثير انقسامات عدة"، موجها خالص التعازى لأسر الضحايا.