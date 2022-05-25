نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتيجة ظهرت بالألوان من هنا” .. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان عبر بوابة التعليم الأساسي بالاسم فقط عبر موقع نتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت اليوم رسميًا نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان، فقد صرح مصدر في وزارة التربية والتعليم بالإعلان رسميًا عن نتيجة الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالمدارس، كما تم رفع النتيجة أون لاين على شبكة الإنترنت، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة واستخراجها عبر موقع نتائج الطلاب بكافة المحافظات بالألوان بسهولة بالاسم ورقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان

يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان عبر بوابة التعليم الأساسية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أون لاين بالألوان، فقد أوضح السيد الدكتور “طارق شوقي” أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تكون هذا العام باستخدام الألوان حيث تقييم الطالب يكون على أساس اكتسابه للمهارات والمعرفة بالنقاط، وليست بالدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم أون لاين عبر شبكة الإنترنت بالدخول غلى متصفح الإنترنت، وزيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها بالألوان.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بجميع الكنترولات بمحافظات مصر، ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتيجة رابعة ابتدائي بالمحافظات تباعًا في الأيام القليلة الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الآتي:

يتم زيارة رابط بوابة التعليم الأساسي الرسمي.

ثم النقر على أيقونة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

انتظر حتى تنتقل غلى نافذة البيانات.

كل ما عليك هو إدخال البيانات المطلوبة منك للتمكن من الحصول على النتيجة.

أكتب الرقم القومي الخاص بالطالب|.

بعدها عليك باختيار الفصل الدراسي والعام الدراسي والصف الدراسي.

انقر بعدها على زر عرض النتيجة.

انتظر حتى تظهر لك النتيجة لكافة المواد بالألوان.

آلية تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

يتم إظهار نتيجة الصف الرابع الابتدائي هذا العام بالألوان وفق الآلية التي أشار غلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والتي تأتي على النحو التالي:

اللون الأزرق هو دليل على أن الطالب قد فاق كافة التوقعات باكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من الطالب، وتتراوح النقاط بين 85 نقطة و100 نقطة.

أما اللون الأخضر بالنتيجة فهو مؤشر على اكتساب الطالب للمهارات والمعارف بنقاط تتراوح بين 65 نقطة و85 نقطة.

الأصفر : هو ذلك اللون الذي من خلاله يتم التأشير بان الطالب يحتاج إلى المزيد من الدعم، وقد حصل على نقاط تتراوح بين 50 و 65 نقطة.

أما اللون الأحمر فهو يدل على أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات، وقد حصل على نقاط أقل من 50 نقطة.

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