نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب الحصول على إستخراج صك إعالة للسيدات المطلقات والأرامل والمتزوجة ولم تحصل على حقوقها في المقال التالي
تقدم وزارة العدل بالمملكة خدمة استخراج طلب صك اعالة كمساعدة مالية مقدمة من حكومة المملكة، وسوف نوضح بالتفصيل كيفية تقديم طلب استخراج صك اعالة والشروط المطلوبة للحصول على صك اعالة والفئات المستفيدة من صك الاعالة بالخطوات وبداخل المقال نوضح كل ذلك بالتفصيل، حيث يعتبر صك الإعالة تقدمه المملكة كمساعدة مادية لكل سيدة لا تمتلك عائلًا سواء كانت أرملة أو مطلقة، فيجوز لها أن تطالب بحقوقها القضائية وذلك لتكون قادرة على تحمل أعباء المعيشة، وفيما يلي سنتعرف على أهم المعلومات والشروط الخاصة بالحصول على هذا الصك، ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق الإستفادة من هذه المساعدات المادية، مع بيان بكيفية استخراج الصك بطريقة إلكترونية، كما أن هذا يساعد في تنظيم الأعمال القضائية وتهدف خدمة صك الإعالة هو في الأساس صك لإعالة الأبناء الذين إمتنع أباءهم عن الصرف عليهم ولكن يشترط إحضار ما يثبت فعليا أن الأب لم يعد ينفق عليهم وفي هذه الحالة تكون الأم هي التي تتحمل مسئولية إعالة أبنائها بالإضافة إلي صك الإعالة تقوم الزوجة الأم برفع قضية نفقة على الزوج والأب الذي إمتنع عن إعالة أبنائه وتقوم بالحصول على صك الإعالة الإلكتروني من داخل مكاتب المحكمة.
الشروط الواجب توافرها لحصول النساء على صك الإعالة الإلكتروني:
- يكون على السيدة المتقدم أن تكون ذو جنسية سعودية ومن أهم الشروط أن يكون والديها سعوديين الجنسية من الأساس.
- من الضروري أن تكون السيدة المقدم مطلقة، بالإضافة إلى امتناع الطليق من الإنفاق على أولاده.
- ضرورة وجود الأبناء لديها في حضانتها وتعولهم علماً بأن الصك الخاصة بالإعانة لن يتم صرف إلى إذا كان من أجل الأطفال.
الفئات المستفيدة من صك الإعالة:
- تستحق كل سيدة مطلقة من حقها أن تستفيد من القيمة المالية المصروفة من صك الإعالة.
- كل امرأة قد انتهى بها المطاف بعدم الزواج بعد توفي زوجها حيث يحق لها أيضًا أن تحصل فوريًا على صك الإعالة.
- من ضمن الفئات المستفيدة أيضاً أي امرأة غير متزوجة وقد مات والدها، ولا يوجد من يعولها وليس لها أي دخل.
كيفية الحصول على صك الإعالة الإلكتروني:
- ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العدل السعودية.
- على المتقدمة أن تقوم بإختيار الخدمات الإلكترونية
- بعد ذلك تقوم باختيار “خدمة الدوائر النهائية” او خدمات المحاكم السعودية
- ضرورة تقديم طلب الحصول على صك الإعالة.
- ثم تقوم السيدة بعد تسجيل حساب لها على الموقع بتسجيل وملء جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- ثم تقوم السيدة بإدخال بيانات ومعلومات الشهود على حالتها، والتأكد من صحة جميع المعلومات التي تم كتابتها.
- ضرورة اختيار المحكمة والتي يتبع لها محل إقامة السيدة.
- التأكد من طباعة رقم الطلب ومن الضروري أهمية الاحتفاظ به
- تقوم الإدارة بمراجعة من طرف المحكمة ومن خلالها يتم استلام صك الإعالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تقديم طلب الحصول على إستخراج صك إعالة للسيدات المطلقات والأرامل والمتزوجة ولم تحصل على حقوقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.