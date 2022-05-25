كيفية تقديم طلب الحصول على إستخراج صك إعالة للسيدات المطلقات والأرامل والمتزوجة ولم تحصل على حقوقها

تقدم وزارة العدل بالمملكة خدمة استخراج طلب صك اعالة كمساعدة مالية مقدمة من حكومة المملكة، وسوف نوضح بالتفصيل كيفية تقديم طلب استخراج صك اعالة والشروط المطلوبة للحصول على صك اعالة والفئات المستفيدة من صك الاعالة بالخطوات وبداخل المقال نوضح كل ذلك بالتفصيل، حيث يعتبر صك الإعالة تقدمه المملكة كمساعدة مادية لكل سيدة لا تمتلك عائلًا سواء كانت أرملة أو مطلقة، فيجوز لها أن تطالب بحقوقها القضائية وذلك لتكون قادرة على تحمل أعباء المعيشة، وفيما يلي سنتعرف على أهم المعلومات والشروط الخاصة بالحصول على هذا الصك، ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق الإستفادة من هذه المساعدات المادية، مع بيان بكيفية استخراج الصك بطريقة إلكترونية، كما أن هذا يساعد في تنظيم الأعمال القضائية وتهدف خدمة صك الإعالة هو في الأساس صك لإعالة الأبناء الذين إمتنع أباءهم عن الصرف عليهم ولكن يشترط إحضار ما يثبت فعليا أن الأب لم يعد ينفق عليهم وفي هذه الحالة تكون الأم هي التي تتحمل مسئولية إعالة أبنائها بالإضافة إلي صك الإعالة تقوم الزوجة الأم برفع قضية نفقة على الزوج والأب الذي إمتنع عن إعالة أبنائه وتقوم بالحصول على صك الإعالة الإلكتروني من داخل مكاتب المحكمة.

الشروط الواجب توافرها لحصول النساء على صك الإعالة الإلكتروني:

يكون على السيدة المتقدم أن تكون ذو جنسية سعودية ومن أهم الشروط أن يكون والديها سعوديين الجنسية من الأساس.

من الضروري أن تكون السيدة المقدم مطلقة، بالإضافة إلى امتناع الطليق من الإنفاق على أولاده.

ضرورة وجود الأبناء لديها في حضانتها وتعولهم علماً بأن الصك الخاصة بالإعانة لن يتم صرف إلى إذا كان من أجل الأطفال.

الفئات المستفيدة من صك الإعالة:

تستحق كل سيدة مطلقة من حقها أن تستفيد من القيمة المالية المصروفة من صك الإعالة.

كل امرأة قد انتهى بها المطاف بعدم الزواج بعد توفي زوجها حيث يحق لها أيضًا أن تحصل فوريًا على صك الإعالة.

من ضمن الفئات المستفيدة أيضاً أي امرأة غير متزوجة وقد مات والدها، ولا يوجد من يعولها وليس لها أي دخل.

كيفية الحصول على صك الإعالة الإلكتروني: