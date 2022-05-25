نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموافقة فورية من شركة كوارا تمويل شخصي يصل 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو رسوم إدارية في المقال التالي

تعد التمويلات السريعة من الشركات من أهم عمليات البحث خلال هذه الآونة، وذلك نظراً لأهمية التمويلات المالية بهدف سداد احتياجات المتقدمين المستفيدين منها، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل شركة كوارا يتيح للعميل الحصول عليه بموافقة فورية وبتسهيلات في السداد تصل إلى 60 شهرا بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري يتميز القرض الشخصي من شركة كوارا أنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل والاوراق المطلوبة واهم المزايا وكيفية التقديم، ويمكن لأي شخص الحصول على القرض سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم داخلها لشراء سيارة أو للزواج أو إحتياجات الأسرة المختلفة، ويمكن لجميع الأشخاص بالقطاع الحكومي أو الخاص الحصول على تمويل كوارا، كما توفير كوارا للمتقدم طريقة سداد مريحة. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل كوارا : مطلوب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، أما بالنسبة للمقيم يجب تقديم تصريح الإقامة سارية المفعول.

ضرورة التأكد من كتابة البيانات التي تتعلق بنموذج الطلب للحصول على التمويل

مطلوب تقديم تعريف بالراتب الشهري للموظف السعودي فترة لا تزيد عن 90 يوماً، وأما بالنسبة للموظف المقيم فترة لا تزيد عن 30 يوماً.

مطلوب تقديم كشف حساب به رواتب آخر ثلاثة شهور.

مطلوب من العميل ان يقوم بتوفير سجل إئتماني جيد إذا كان التمويل المطلوب أكبر من 100.000 ريال سعودي ويمكن التقديم عليه بدون كفيل واذا كان التمويل يزيد عن 250 ألف ريال سعودي يشترط تواجد كفيل للحصول على ذلك التمويل.

مطلوب من العميل الذي يعمل في القطاع الخاص تقديم شهادة توضح المدد والأجور وفترة العمل. أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا: يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم بالمملكة ويعمل في مختلف القطاعات سواء حكومية أو خاصة.

إمكانية وصول مبلغ التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب.

ومن مزايا التمويل يمكن تسديد أقساطه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

التمويل يتم بصورة وموافقة سريعة والموافقة تكون فورية من كوارا للتمويل.

لا يحتاج لدفع رسوم إدارية.

يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. كيفية الحصول على القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كوارا.

ثم يقوم العميل بتسجيل حساب شخصي على الموقع الإلكتروني.

أن يقوم المتقدم باختيار أيقونة تمويل شخصي

ثم يقوم المستفيد من ملء وادخال كافة بياناته الشخصية بطريقة صحيحة.

ثم يقوم المستفيد باضافة رقم هاتف مسجل بإسمه مع البيانات.

ثم يقوم المستفيد بكتابة عنوان سكنه بالتفصيل.

ثم عليك بتوضيح وذكر إسم البنك الذي يتلقي راتبه الشهري منه.

ثم يقوم المستفيد بذكر راتبه الشهري والقطاع الذي يعمل به حكومي أو خاص وتاريخ بدء العمل فيه.

ثم عليك ان تذكر إذا كان عليه إلتزامات من أي نوع ولأي جهة حكومية أو خاصة.

ثم يقوم المستفيد بالضغط على إرسال الطلب. عمر شويل - جدة الموافقة فورية من شركة كوارا تمويل شخصي يصل 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو رسوم إدارية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموافقة فورية من شركة كوارا تمويل شخصي يصل 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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