بنك التنمية وقرض آهل 60000 ريال بدون موافقة الكفيل الشروط وكيفية التقديم والرابط

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض اهل الميسر بتمويل يصل الى 60 الف ريال سعودي ويمكن لكل المواطنين ذوي الدخل المنخفض التقدم للحصول على هذا القرض شريطة استيفاء بعض الشروط، وسوف نوضح هذه الشروط من خلال المقال ونوضح مزايا قرض اهل وكيفية التقديم على قرض اهل والذي يمنحه بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم لمن يحمل الجنسية السعودية، ويتم التقديم للحصول على قرض آهل الميسر 60,000 ريال إلكترونيا عبر الانترنت، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين، وبدون موافقة الكفيل وبلا فوائد بالتقسيط، ومنتج آهل هو منتج للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على تمويلات وقروض من بنك التنمية الإجتماعية والذي يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية والتي يقع على عاتقها مسؤليات الحياة والمعيشة ولخدمة الأسر المستحقة بطريقة هادفة وفعالة ويستهدف من منتج آهل الرجال والنساء ويمتاز بأنه بدون رسوم ويخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها كما يتمتع بإعطاء العملاء فترات سداد طويلة تصل إلى ستون شهرا.

اهم مزايا الحصول على قرض اهل من بنك التنمية:

يمتاز قرض اهل بنك التنمية الاجتماعية بعدة مزايا وهي كالتالي:

من اهم مزايا التمويل يصل إلى 60000 ريال سعودي.

تصل مدة سداد قرض اهل الى خمس سنوات.

ومن اهم مزاياه يسدد قرض آهل بنظام السداد الشهري.

ومن مميزات قرض اهل بدون رسوم إدارية.

ومنأهم المزايا التي يمكن للمتقدم الحصول عليها يتم إعفاء المستفيد بمجرد وفاته أو إصابته بحالة العجز الكلية من سداد باقي الأقساط وذلك وفقاً لشروط المتواجدة ببوليصة التأمين.

ومن مزاياه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

ومن مزاياه بدون أي فوائد.

شروط الحصول على قرض آهل:

للحصول على قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي: