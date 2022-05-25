وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن رجال ونساء الشروط ورابط التقديم

تقدم جامعة الامام عبد الرحمن مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء واتاحت التسجيل لهذه الوظائف فى مواعيد نوضحها بداخل المقال وكما سوف نوضح شروط الحصول على هذه الوظائف وانواع الوظائف المتاحة وكيفية التقديم على هذه الوظائف التي تتيحها الجامعة للشباب والنساء من خريجى الجامعات بالمملكة، حيث اتاحت “جامعة الإمام عبد الرحمن” بن فيصل عدد 45 وظيفة “طبية، هندسية، صحية، إدارية” في المدينة الطبية الأكاديمية على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، وفق شروط حددتها الجامعة يجب توفرها في المتقدمين.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة الامام عبد الرحمن:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويشترط الحصول على المؤهلات المطلوبة.

وكما يشترط ان تتوفر فيه الخبرات المطلوبة في كل وظيفة.

ويشترط معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية إذا كنت قد حصلت عليها من خارج المملكة.

وكما يشترط ان يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية للوظيفة.

ضرورة أن يكون المتقدم لائق طبياً وفق اللائحة الطبية المقررة من الجامعة.

كما يشترط أن يقوم المتقدم باجتياز اختبار التقييم المهني.

ويشترط في المتقدم وجود بطاقة التسجيل المهني .

ميعاد التسجيل والتقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن:

فقد تقرر ان يبدأ التسجيل في وظائف جامعة الامام عبد الرحمن من يوم الاثنين 2022/05/23 الموافق 1443/10/22، وينتهي يوم الأحد 2022/05/29 الموافق 1443/10/28 على مدار ال 24 ساعة.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الامام عبد الرحمن:

مطلوب وظائف طبية. وظائف تقنية. وظائف إدارية. وظائف صحية.

الوظائف المتوفرة هي كالتالي:

استشاري ” جراحة، أمراض القلب، التخدير”.

نائب أول ” الأشعة، الجراحة، أمراض القلب، الطوارئ، الباطنة “.

نائب ” العناية المركزة، الجراحة”.

مقيم ” جراحة، أشعة، تخدير”.

وظائف تمريض ” أخصائي فني / عدة تخصصات”.

فني علاج تنفسي، فني صيدلي.

أخصائي سمعيات.

أخصائي مختبرات.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي قانون.

أخصائي جودة.

سكرتير طبي.

مهندس شبكات.

مدير الإدارة المالية.

كيفية التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن: