وظائف للنساء والرجال اهم شروط التوظيف بالبنك الأهلي السعودي بكل المحافظات ورابط التقديم

شباب الخريجين حملة الشهادات العليا من النساء والشباب يبحثون ليلا ونهارا عن فرص عمل حقيقية تتيح لهم العمل بمرتب ودخل شهري وقد اتاح البنك الاهلي التجاري السعودي فرص عمل للنساء والرجال وبشروط ومن يتوفر لديهم وتنطبق عليهم الشروط سوف يجد فرصة عمل وتعيينهم بالتخصص التي يرغبون العمل فيه، ونوضح الشروط ومزايا العمل بالبنك الاهلى والاوراق والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم بداخل المقال،حيث اعلن البنك الأهلي السعودي عن احتياجه لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه للنساء والرجال تحت مسمى مصرفي فروع.

الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي السعودي:

أوضح البنك الأهلي التجاري السعودي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن وجود عدد من الوظائف المتاحة التقديم بها كلاً ع حسب تخصصه، وضرورة توافر شروط التقديم في الأشخاص المتقدمين، علماً بأن هذه الوظائف متاحة للنساء والرجال تحت مسمي مصرفي فروع، ويمكن لكافة الراغبين بالتقدم، مراعاة الشروط المعلنة والأوراق المطلوبة، ورابط التقدم الرسمي لوظيفة مصرفي، فيما أوضحت اللجنة المختصة بالتوظيف لدى بنك الأهلي السعودي عن التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة وهي:

الحصول على شهادة من احد الجامعات في إدارة الأعمال.

المحاسبة.

حاسب آلي.

التمويل والاستثمار.

المبيعات.

التسويق.

الأعمال البنكية.

التأمين.

لغة انجليزية.

للرجال وشروط التقدم لوظائف البنك الأهلي :

يشترط ان يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ان يكون عمر المتقدم لايزيد عن 26 عاما.

تواجد الشخص المتقدم في ذات المحافظة المتواجد بها فرع البنك.

كما يشترط ان يكون المستفيد يحمل الشهادة الجامعية وحاصل على بكالوريوس فى التخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي).

ويشترط أن يكون حاصل على تقدير جيد كحد أدنى.

كما يشترط ان يمتاز بمجموعة من المهارات كالاتصال والقدرة على العمل كفريق والتعاون مع فريق العمل.

للنساء وشروط وظائف البنك الأهلي:

يشترط ان تكون المستفيدة سعودية الجنسية.

كما يشترط ان تكون مقيمة في نفس محافظة الفرع المتقدمة لشغل الوظيفة به.

وكما يشترط ان تكون حاصلة على شهادة جامعية بكالوريوس بتقدير جيد على الأقل بالتخصصات المعلنة.

ويشترط ان يكون عمرها لايقل عن 26 عاما.

وان تكون ملمة بمهارات الحاسب الألى.

اهم مزايا العمل بالبنك الاهلى السعودي:

رواتب الموظفين بالبنك الاهلى تنافسية وعالية عن مثيلتها من الوظائف الاخرى.

كما يصرف لهم حوافز مغرية بجانب الراتب يقدم عدداً من الحوافز الإضافية.

ويشملهم الرعاية الصحية الممتازة للموظفين ومن يعولوهم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف البنك الأهلي:

مطلوب تسجيل البيانات الشخصية. مطلوب إرفاق صورة من الهوية الوطنية. مطلوب تقديم صورة من وثيقة التخرج. مطلوب تقديم صورة من السيرة الذاتية.

كيفية التسجيل في وظائف البنك الأهلي التجاري السعودي: