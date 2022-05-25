عاجل.. CNN: مطلق النار على مدرسة تكساس قتل جدته قبل الهجوم

جدة - نرمين السيد - وقالت CNN، إن منفذ إطلاق النار في مدرسة تكساس يبلغ من العمر 18 عاما، و قتل جدته قبل تنفيذ الهجوم الدموى الذي راح ضحيته 15 شخصا على الأقل حتى الآن.

ومن جانبه، قال رولان جوتيريز سيناتور ولاية تكساس، إن جدة مطلق النار تم نقلها جوا إلى المستشفى، ولا تزال محتجزة فى غرف الرعاية المركزة.