الجزائر تعلن حالة التأهب القصوى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (الزراعة) فى الجزائر، بيانا، أمس الثلاثاء، قالت فيه إنها أطلقت لجنة وطنية لحماية الغابات، واصفة إياها بغرفة عمليات للتعبئة الشاملة.

وذكر البيان أن اللجنة تتضمن عددا من الإجراءات التنظيمية والعملياتية، فى الوقت الذى ترتفع فيه مخاطر تعرض البلاد لحرائق الغابات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الذى تتسبب فيه التغيرات المناخية.

وأضافت الوزارة أن ممثلين عن 13 وزارة و11 مؤسسة حكومية ذات صلة بحماية الغابات؛ يعملون فى اللجنة الوطنية لحماية الغابات برئاسة وزير الفلاحة.

وأوضحت أن مهام اللجنة تتمثل فى اعتماد وتحديث المخطط العملى للحفاظ على الغابات من الحرائق، وكذلك الآفات والأمراض التى تؤثر عليها.

وأكدت الوزارة الجزائرية أن اللجنة تعمل أيضًا على ضمان تنسيق الإجراءات مع جميع الهيئات المعنية، إضافة إلى وضع برامج حماية الغابات فى كل ولاية عبر الأراضى الجزائرية كافة.