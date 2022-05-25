عاجل.. ارتفاع ضحايا هجوم تكساس لـ 21 قتيلا بينهم 18 طفلا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وكالات أنباء فرنسية، بارتفاع ضحايا إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى تكساس بـ الولايات المتحدة إلى 21 قتيلا بينهم 18 طفلا حتى الآن.





وقالت إدارة الشرطة الأمريكية، إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى تقرير لها.

ووفق المكتب ارتفعت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 51% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، إذ وصل عددها إلى 61 حادثا، وهى أعلى حصيلة منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار وقعت فى محلات تجارية، ويشير التقرير كذلك إلى أن إطلاق النار خلف 103 قتلى و 140 جريحا، رغم القيود التى فرضت بسبب فيروس كورونا.

وتأتى كاليفرونيا على رأس الولايات التى سجلت حوادث من هذا النوع، ويستثنى من هذه البيانات الأعمال المرتبطة بالعصابات أو المخدرات.